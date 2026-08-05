Två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. De misstänks ha stulit ett kassaskåp, som de bar ut till en flyktbil.

Flera polispatruller ryckte ut till den exklusiva adressen i västra Sverige efter ett larm från en privatperson. En av poliserna fick syn på en bil som matchade inringarens beskrivning. Föraren vägrade stanna, och efter en stunds polisjakt dumpade gärningsmännen bilen – med kassaskåpet i.

Det framgår inte av uppgifterna till TV4 om innehållet låg kvar i kassaskåpet. Gärningspersonerna flydde till fots.

Polisen vill inte kommentera uppgifterna mer än att en anmälan har gjorts om inbrottsstöld.