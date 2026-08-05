ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Johan Nilsson / TT)
Inrikes

Biljakt efter stöldkupp i lyxvilla – bar ut kassaskåp

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Två gärningsmän bröt sig in i en lyxvilla som tillhör en av Sveriges rikaste entreprenörer i helgen, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. De misstänks ha stulit ett kassaskåp, som de bar ut till en flyktbil.

Flera polispatruller ryckte ut till den exklusiva adressen i västra Sverige efter ett larm från en privatperson. En av poliserna fick syn på en bil som matchade inringarens beskrivning. Föraren vägrade stanna, och efter en stunds polisjakt dumpade gärningsmännen bilen – med kassaskåpet i.

Det framgår inte av uppgifterna till TV4 om innehållet låg kvar i kassaskåpet. Gärningspersonerna flydde till fots.

Polisen vill inte kommentera uppgifterna mer än att en anmälan har gjorts om inbrottsstöld.

Ingen misstänkt eller frihetsberövad
www.tv4.se
Husets ägare driver ett känt företag
Aftonbladet
Annons
Boka sista minuten-hotell i Sverige — från 980 kr/natt med frukost
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen