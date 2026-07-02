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Billiga havsdrönare utmanar stormakternas krigsfartyg

A Sea Shark 800 during the Unmanned Surface Vessel demonstration media tour in Taiwan in June 2025. (Annabelle Chih/Getty Images)

En havsdrönare kostar en bråkdel av ett modernt torpedvapen – ändå visar den sig svårslagen mot fartyg värda miljarder, skriver Bloomberg.

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Bloomberg

Sea Drones Emerge as Crucial Weapon to Counter China’s Power

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