Billiga havsdrönare utmanar stormakternas krigsfartyg
En havsdrönare kostar en bråkdel av ett modernt torpedvapen – ändå visar den sig svårslagen mot fartyg värda miljarder, skriver Bloomberg.
Bloomberg
Sea Drones Emerge as Crucial Weapon to Counter China’s Power
Militaries from the US to China are racing to buil…
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