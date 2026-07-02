Biolog: Räv kan ha gnagt av rådjurets huvud

Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt jaktbrott sedan ett rådjur hittats utan huvud, i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm. En förklaring till det makabra fyndet kan dock vara räven, enligt Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker.

– När man hittar ett djur där det fattas en del, ofta huvudet, kan det ha varit en räv där och gnagt av huvudet och släpat i väg det för att äta det eller gömma det någonstans, säger han till P4 Stockholm.