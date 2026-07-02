Biolog: Räv kan ha gnagt av rådjurets huvud
Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt jaktbrott sedan ett rådjur hittats utan huvud, i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm. En förklaring till det makabra fyndet kan dock vara räven, enligt Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker.
– När man hittar ett djur där det fattas en del, ofta huvudet, kan det ha varit en räv där och gnagt av huvudet och släpat i väg det för att äta det eller gömma det någonstans, säger han till P4 Stockholm.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen