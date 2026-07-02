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Arkivbild: Räv. (Michael Probst / AP)
Inrikes

Biolog: Räv kan ha gnagt av rådjurets huvud

Av Tomas Ekelund
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Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt jaktbrott sedan ett rådjur hittats utan huvud, i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm. En förklaring till det makabra fyndet kan dock vara räven, enligt Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker.

– När man hittar ett djur där det fattas en del, ofta huvudet, kan det ha varit en räv där och gnagt av huvudet och släpat i väg det för att äta det eller gömma det någonstans, säger han till P4 Stockholm.

”De har vassa och kraftfulla tänder”
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Rådjur hittat utan huvud
radio+text · Sveriges Radio
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