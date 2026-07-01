Rådjur utan huvud hittat i södra Stockholm

Ett rådjur har hittats utan huvud på en trottoar i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. En anmälan om misstänkt jaktbrott har upprättats.

Polisen säger att det verkar som om någon har skiljt huvudet från kroppen, men att det också kan röra sig om en smitolycka eller att rådjuret attackerats av ett annat djur.