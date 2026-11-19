Det råder biofeber inför Sverigepremiären av den hyllade dokumentären ”You can see everything” på lördag. Över 7 000 biobiljetter har redan sålts, rapporterar SvD.

Filmstadens programdirektör Per Mårtensson kallar det ”extremt”.

– Det är det överlägset största förköpet vi har sett på en dokumentär. Att det dessutom handlar om en utländsk film som är tre timmar lång och handlar om en amerikansk tech-scam, det är definitivt unikt.

”You can see everything” handlar om bedragaren Elizabeth Holmes. Hon lurade investerare på miljardbelopp med sitt blufföretag Theranos, som påstod sig kunna ta en mängd blodprover med bara en droppe blod.

I dokumentären bor filmaren och regissören Nathan Fielder hos Holmes och hennes familj under de sista veckorna innan hennes fängelsestraff.