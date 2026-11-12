”The odyssey”, ”Avengers: Doomsday” och nu senast dokumentären ”You can see everything”. Tre timmar börjar bli det nya normala på bio.

Så när ska man kissa om man inte vill missa en rafflande vändning i filmen?

Svaret kan vara ”RunPee”, en snart 20 år gammal app som tipsar om lämpliga toalettpauser och sammanfattar vad man missat, skriver Wall Street Journal.

Sedan premiären av dokumentären om techentreprenören Elizabeth Holmes har ”RunPee” fått omkring 7 000 nya användare. Men just den filmen är lite av en utmaning. Av fyra föreslagna toalettpauser är det bara en som rekommenderas. De övriga tre är för nödfall.