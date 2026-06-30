Blankare åker på näsbränna i Boozt efter höjd prognos

Hedgefonden Citadel Advisors utökning av sin så kallade blankningsposition i Boozt som rapporterades på måndagen ser ut att ha varit dåligt tajmad, skriver EFN. På kvällen kom nätmodejätten med en omvänd vinstvarning, vilket innebär att bolaget preliminärt hade högre lönsamhet och omsättning än väntat under det gångna kvartalet.

Blankning betyder att man lånar en aktie och säljer den i spekulation på att den ska tappa sitt värde och att man då kan köpa tillbaka den billigare och därefter lämna tillbaka den lånade aktien. Mellanskillnaden blir då en vinst. Omvänt blir det en förlust att köpa tillbaka aktien om den har stigit.

På tisdagen stiger Boozts aktie runt 5 procent efter den omvända vinstvarningen.