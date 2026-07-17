Blåvitt tog viktig seger efter BP-spelarens hjärnsläpp

Krisande IFK Göteborg tog en efterlängtad seger när Brommapojkarna gästade i fredagskvällens herrallsvenska omgång. Hemmalaget fick god hjälp av att BP:s Mads Hansen drog på sig ett rött kort i den första halvleken efter en eftersläng.

Hansen fick frispark i en duell med IFK:s Noah Tolf, och svarade med att sparka Tolf i bröstet från liggande position.

– Skitonödigt. Jag fattar inte varför han håller på så egentligen, säger Tolf.

BP lyckades skapa dramatik i matchen trots spel med en man mindre. Det avgörande 2–1-målet kom med bara tio minuter kvar.