Sirius drar i från: ”De är ett ständigt hot”

Toppen slog botten när serieledande Sirius bortaslog tabelljumbon Halmstad. Sirius rivstartade med två mål på en kvart och vann med 2–0.

Halmstad gjorde vad de kunde för att nå åtminstone en reducering men räckte inte till.

– De är så pass bra att de är ständigt ett hot. Det är därför de leder serien, säger Halmstads tränare Stuart Baxter om motståndarna.

Halvvägs in på säsongen leder Sirius allsvenskan med överlägsna 14 poäng.