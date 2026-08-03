Dif förnedrade VSK – Lien gjorde tre i storsegern

Västerås var helt utan chans när de grönvita gästade Djurgården i Stockholm.

Blåränderna satte full fart från start och gjorde mål efter bara fem minuter, och innan matchen var över hade laget gjort ytterligare fem.

Norrmannen Kristian Lien gjorde tre av målen i 6–0-segern, varav det ena var efter ett slarvigt bolltapp i VSK:s försvar.

– När man ligger under med 0–4 så är mitt tips att inte hålla på att dribbla i straffområdet. Snälla någon, så där kan man inte göra, säger TV4-experten Alexander Axén.