ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Djurgårdens Bo Hegland och Kristian Lien jublar efter 5-0. (CAISA RASMUSSEN / BILDBYRÅN)
Herrallsvenskan 2026

Dif förnedrade VSK – Lien gjorde tre i storsegern

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Västerås var helt utan chans när de grönvita gästade Djurgården i Stockholm.

Blåränderna satte full fart från start och gjorde mål efter bara fem minuter, och innan matchen var över hade laget gjort ytterligare fem.

Norrmannen Kristian Lien gjorde tre av målen i 6–0-segern, varav det ena var efter ett slarvigt bolltapp i VSK:s försvar.

– När man ligger under med 0–4 så är mitt tips att inte hålla på att dribbla i straffområdet. Snälla någon, så där kan man inte göra, säger TV4-experten Alexander Axén.

Matchen avbröts på grund av pyroteknik på bortaläktaren
Aftonbladet
Nästa vecka ställs lagen mot varandra igen
Expressen
Herrallsvenskans tabell
allsvenskan.se
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen