Blekingebo åtalas – hade tusentals barnporrbilder
En man i Sölvesborg i Blekinge har åtalats för flera barnporrbrott, rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Mannen indentifierades av den amerikanska organisationen NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) när han delade material på nätet.
Efter ett tillslag hittade polisen nästan 3 000 bilder och filmer med barnporr på mannens dator.
Den misstänkte nekar till brott.
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