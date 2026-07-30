Blottade sig 14 gånger – döms till fängelse
En man i 25-årsåldern döms till åtta månaders fängelse för att ha blottat sig för 14 kvinnor i Jönköping i våras, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.
Brotten inträffade mellan den 21 april och 5 maj, främst i närheten av Rocksjön.
Mannen döms också för grovt hemfridsbrott efter att ha brutit sig in hos släktingar. Han bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning.
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