Klädsajten Saga Stockholm har anmälts 185 gånger till Konsumentverket i år. Nu sätts företaget upp på varningslistan, skriver myndigheten på sin hemsida. Där hamnar företag som orsakar kunder stora problem.

Enligt Saga Stockholms hemsida ligger butiken på Drottninggatan, men det stämmer inte. I själva verket ligger en helt annan butik på adressen, som saknar koppling till klädföretaget.

Varorna skickas från Kina hem till konsumenter, skriver Mitt i. Många köpare är missnöjda med kvaliteten och har även upplevt problem med att nå företaget samt svårigheter att göra returer.