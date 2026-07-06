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Erika Bjerström. (Mattias Ahlm)
Nöje & kultur

Bokslut över SVT-tiden: ”Förtjänade inte henne”

Av Olivia W Demred
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Erika Bjerström lämnade rollen som SVT:s klimatkorrespondent efter 27 år i tv-huset. När hon två år senare sommarpratar i P1 letar recensenterna ledtrådar kring varför.

Bjerström beskriver hur hon får tjata in sina jobb, men också om hur den globala uppvärmningen och demokratiska krisen förstärker varandra.

Även om hon framhåller vikten av oberoende journalistik skiner ibland lite känsla igenom, skriver Kristin Södrén Sjögren i Expressen. Hon verkar dock ha önskat sig mer och avslutar: ”Lite glöd à la Greta hade inte skadat.”

För DN:s Birgitta Rubin är det inte en nyhet att Bjerström fått mycket hat och hot från klimatförnekare. Däremot är det en nyhet för henne att även klimataktivister gick hårt åt henne, missnöjda med att hon rapporterade fakta i stället för att driva åsikter.

GP:s Katja Palo tycker inte att SVT förtjänade Bjerström och beskriver henne som ”en av de där journalisterna som står som en stod när allting vacklar”.

Lyssna på sommarpratet
podd · Sveriges Radio
Kristin Södrén Sjögren: Hon påminner om klimatförändringarnas konsekvenser
recension · Expressen
Birgitta Rubin: Erika Bjerström ser samband mellan klimatets och demokratins kris
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Katja Palo: SVT förtjänade inte Erika Bjerström
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
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