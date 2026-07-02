Boliden bekräftar samtal med Nexa – aktien faller
Boliden faller på börsen efter att ha bekräftat samtal om ett möjligt förvärv av den brasilianska storägaren Votorantims aktier i den USA-noterade zinkproducenten Nexa Resources.
Enligt den brasilianska sajten Pipeline äger Votorantim 68,6 procent av aktierna i Nexa, skriver Direkt.
Bolaget påpekar samtidigt att det inte är säkert att någon affär blir av.
Ytterligare besked kommer att göras ”om och när så är lämpligt”, skriver bolaget.
Aktien backar 3,5 procent under torsdagseftermiddagen.
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