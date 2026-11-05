Flávio Bolsonaro tänker inte avslöja hur han flydde Brasilien efter förlusten i presidentvalet, säger han i en intervju med New York Times.

Bolsonaro befinner sig i Miami, dit han tog sig med ett flyg arrangerat av Vita huset, enligt tidningens uppgifter. USA var slutdestinationen men innan dess tog han sig till Brasiliens grannland i söder, Argentina. Han vägrar avslöja hur resan dit gick till.

– Det tar jag med mig i graven.

Han säger att han troligen hade dömts om han stannat i Brasilien, där han misstänks för penningtvätt och korruptionsbrott.