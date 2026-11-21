Explosivt föremål har oskadliggjorts i Malmö
Nationella bombskyddet har oskadliggjort ett explosivt föremål i Hyllieby i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.
– Det är separerat. De har plockat isär det, de sakerna som gör att det kan smälla. Det behövde inte sprängas på platsen, säger polisens presstalesperson Jakob Palmgren.
Föremålet hittades utomhus i ett bostadsområde. Platsen spärrades av och boende inrymdes. Ingen har gripits.
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