Global AI-frossa sänker Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen öppnar klart lägre på tisdagen i spåren av den globala AI-frossan. Bland annat handelsstoppades Kospiindexet i Seoul innan det stängde 10 procent ner för dagen.

Vid 09.30-tiden är de ledande indexen OMXS30 och OMXSPI ner runt 1,3 procent. Utvecklingen kommer efter att indexen i Stockholm stigit sju handelsdagar i rad.

Sivers Semiconductors som ridit på börsens AI-våg faller närmare 10 procent. AI-relaterade Atlas Copco backar ett par procent, trots att aktien fått höjd riktkurs av Goldman Sachs. Även Hexagon backar runt 2 procent.

Skanska har fått en tilläggsorder på 2,3 miljarder kronor för bygget av ett datacenter för en hemlig kund i USA. Aktien tappar trots det cirka 1 procent.

UBS har slopat sitt råd för gruvbolaget Epiroc och säljstämplar nu aktien, som faller drygt 4 procent.

Samtidigt får Telia ett höjt råd till behåll från tidigare sälj av storbanken Barclays. Aktien har trots det vänt ner något.

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