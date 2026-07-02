Börsen ser ut att öppna med små rörelser

Stockholmsbörsen ser ut att öppna med små rörelser efter att ha backat i går. Förhandeln hos IG Markets indikerade vid 07.45-tiden att storbolagsindexet OMXS30 öppnar strax under nollstrecket.

Utvecklingen kommer efter att USA-börserna i går pressades av förnyad AI-frossa, en trend som spillt över på Asiens börser under morgonen.

Under morgonen har K-Fastigheter meddelat att man säljer ett fastighetsprojekt med 255 hyreslägenheter i Göteborg till Folksam.

Handelsbankens analytiker har inlett bevakning av gruvbolaget Viscarias aktie med rekommendationen köp och en riktkurs på 28 kronor. Det innebär att banken ser en uppsida på hela 76 procent i aktien.

Samma bank har också slopat sitt säljråd för försvarsjätten Saab och rekommenderar nu att behålla aktien, som ses med en uppsida på drygt 7 procent.

Under morgonen redovisar Fastpartner delår.

Volvo Cars väntas också publicera försäljningsstatistik.

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