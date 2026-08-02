”Bossen vill ha pengarna” – hon samlar in miljarder åt Trump
Donald Trump står i nästan daglig kontakt med en kvinna vid namn Meredith O’Rourke. Hennes jobb är att få företagsledare att donera pengar till projekt som presidenten vill ha fina…
The Wall Street Journal
‘The Boss Wants This Money’: Inside Trump’s Unprecedented Fundraising Operation
Meredith O’Rourke, nicknamed ‘princess of darkness…
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