Bostons polis söker tips om mördade svenska nannyn

Polisen i amerikanska Boston söker tips om det 30 år gamla mordet på den svenska barnflickan Karina Holmer, rapporterar Boston Herald. Fallet beskrivs som ett av de kallaste – och grymmaste – i stadens historia.

– Vi uppmanar alla som har information, hur obetydlig den än kan verka, att höra av sig, säger Paul McLaughlin vid polisen.

Han vill inte säga om utredningen har några aktiva spår att följa.

Den 20-åriga svenskan hittades styckad i en container i juni 1996, efter en utekväll med sina vänner. Fortfarande saknas en brottsplats, nederdelen av hennes kropp – och en mördare.