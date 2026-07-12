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MALMÖ, SVERIGE 20260712 Malmös Erik Botheim firar med lagkamraterna efter att han gjort sitt andra mål under matchen mot IFK Göteborg. (Anders Bjurö/TT / TT Nyhetsbyrån)
Herrallsvenskan 2026

Botheim tvåmålsskytt när MFF körde över Blåvitt

Av Adam Lindh
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Malmö FF körde över IFK Göteborg när Blåvitt gästade Eleda Stadion i herrallsvenskans 12:e omgång. Matchen slutade 4–0.

Erik Botheim gjorde två mål, medan Andrej Duric och 19-årige Anton Höög stod för ett vardera.

På 3 Arena besegrade Hammarby Kalmar FF med 2–0. Matchen var Henrik Rydströms första mot sin tidigare karriärklubb sedan han tog över som Hammarbys tränare.

I dagens tredje match vann Västerås med 2–0 hemma mot Degerfors.

Blåvitt ligger på 14:e plats i tabellen
Aftonbladet
Göteborg var nära att göra två mål i inledningen, men hittade aldrig fram
Expressen
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