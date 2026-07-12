Botheim tvåmålsskytt när MFF körde över Blåvitt

MALMÖ, SVERIGE 20260712 Malmös Erik Botheim firar med lagkamraterna efter att han gjort sitt andra mål under matchen mot IFK Göteborg.

Malmö FF körde över IFK Göteborg när Blåvitt gästade Eleda Stadion i herrallsvenskans 12:e omgång. Matchen slutade 4–0.

Erik Botheim gjorde två mål, medan Andrej Duric och 19-årige Anton Höög stod för ett vardera.

På 3 Arena besegrade Hammarby Kalmar FF med 2–0. Matchen var Henrik Rydströms första mot sin tidigare karriärklubb sedan han tog över som Hammarbys tränare.

I dagens tredje match vann Västerås med 2–0 hemma mot Degerfors.