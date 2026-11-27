Det brinner i en bil i guldgruvan Björkdalsgruvan i Skellefteå, rapporterar P4 Västerbotten. 27 personer har inrymts i en räddningskammare i gruvan, enligt kanalen.

Åtta brandbilar är på plats för att bekämpa elden, liksom en gruvräddningsvagn och en bandvagn med släp.

– Alla är utom fara, men de är inlåsta, säger Fredrik Hast, larm- och ledningsoperatör, till Aftonbladet.

Gruvan är en av norra Europas största guldgruvor.