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Brand i husvagn på camping i Strömstad

Av Patrik Dahlin
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En husvagn och en personbil står i lågor på Ylseröd camping i Strömstad, skriver Göteborgs-Posten.

Branden ska även ha spridit sig till terrängen.

– Det mesta ska vara släckt, säger Micael Olsson vid räddningstjänsten.

Det finns inga uppgifter om att någon har skadats.

Texten uppdateras.

Ambulans på väg till platsen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Husvagnen uppges vara övertänd
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