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Brand i husvagn på camping i Strömstad
En husvagn och en personbil står i lågor på Ylseröd camping i Strömstad, skriver Göteborgs-Posten.
Branden ska även ha spridit sig till terrängen.
– Det mesta ska vara släckt, säger Micael Olsson vid räddningstjänsten.
Det finns inga uppgifter om att någon har skadats.
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