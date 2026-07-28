Brand i husvagn på camping i Strömstad

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En husvagn och en personbil står i lågor på Ylseröd camping i Strömstad, skriver Göteborgs-Posten.

Branden ska även ha spridit sig till terrängen.

– Det mesta ska vara släckt, säger Micael Olsson vid räddningstjänsten.

Det finns inga uppgifter om att någon har skadats.

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