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En skogsbrand i Boston Bar i British Columbia. (DARRYL DYCK /AP/TT / AP)
Bränderna i Kanada

Bränderna tvingar fram ny evakuering i Kanada

Av Adam Lindh
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Totalt rasar 955 skogsbränder i Kanada efter att 69 nya uppstått under natten, rapporterar Reuters. Den totala brända ytan ligger fortfarande under genomsnittet för de senaste fem åren, men bränderna har ändå rasat igenom omkring 28 500 kvadratkilometer.

Bränderna har även kommit farligt nära den avlägsna orten Fort Hope i nordvästra Ontario, där omkring 600 personer bor. Invånarna ska evakueras och regionens räddningschef Eleanor Olszewski meddelade på fredagen att militären kommer att bistå i insatsen.

Sedan tidigare har tusentals personer evakuerats från samhällen i de södra delarna av den branddrabbade regionen.

Bränderna har också försämrat luftkvaliteten i delar av USA, vilket fått Donald Trump att ilskna till. Under fredagen hotade han dessutom med höjda tullar mot grannlandet.

Röken från Kanada har spridit sig ner till Pennsylvania i USA
Reuters  · Ofta betalvägg
CBC har kartlagt alla bränder
grafik · www.cbc.ca
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