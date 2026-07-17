Trump rasar mot Kanada efter röken: ”Försummelse”

Donald Trump går till hårt angrepp mot Kanada efter att skogsbränder där försämrat luftkvaliteten i delar av USA. Det skriver presidenten på Truth Social.

Han anklagar Kanada för att inte sköta sina skogar och kallar situationen för ”oacceptabel”. Enligt Trump har landet vägrat att genomföra grundläggande skogsvård, som att röja brännbart material.

”Det här är medveten försummelse och har blivit ett återkommande problem varje år. Det kostar USA miljarder dollar, och kostnaden för dessa föroreningar måste därför läggas till de tullar som Kanada redan betalar”, skriver han.

Flera andra republikaner har också riktat skarp kritik mot Kanada efter att brandröken spridit sig söderut, rapporterar CBC.

USA:s ambassadör i Kanada, Pete Hoekstra, har dock en annan syn på saken.

– Den här utmaningen känner inga gränser. Det här är ett gemensamt problem och kräver ett gemensamt svar, säger han i ett uttalande.