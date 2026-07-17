ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rök i New York City. (Ryan Murphy /AP/TT / AP)
Bränderna i Kanada

Trump rasar mot Kanada efter röken: ”Försummelse”

Av Adam Lindh
Publicerad:

Donald Trump går till hårt angrepp mot Kanada efter att skogsbränder där försämrat luftkvaliteten i delar av USA. Det skriver presidenten på Truth Social.

Han anklagar Kanada för att inte sköta sina skogar och kallar situationen för ”oacceptabel”. Enligt Trump har landet vägrat att genomföra grundläggande skogsvård, som att röja brännbart material.

”Det här är medveten försummelse och har blivit ett återkommande problem varje år. Det kostar USA miljarder dollar, och kostnaden för dessa föroreningar måste därför läggas till de tullar som Kanada redan betalar”, skriver han.

Flera andra republikaner har också riktat skarp kritik mot Kanada efter att brandröken spridit sig söderut, rapporterar CBC.

USA:s ambassadör i Kanada, Pete Hoekstra, har dock en annan syn på saken.

– Den här utmaningen känner inga gränser. Det här är ett gemensamt problem och kräver ett gemensamt svar, säger han i ett uttalande.

Trump på Truth
truthsocial.com
Mark Carney: Klimatförändringarna är allas ansvar
www.cbc.ca
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen