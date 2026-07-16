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Himlen är orange över Toronto
Bränderna i Kanada

Över 800 skogsbränder rasar i Kanada

Av Hedda Hallsenius
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Över 800 skogsbränder rasar i Kanada. 23 av dem ska ha blossat upp under dagen, rapporterar BBC.

Brandröken innebär kraftigt försämrad luftkvalitet, inte bara i Kanada, utan även långt ner i USA. I delstater som Michigan och Minnesota klassas luften som farlig att andas, och boende i området uppmanas att stanna inomhus.

Majoriteten av bränderna brinner okontrollerat. Under de kommande dagarna väntas åska och regnväder, men det är osannolikt att det kommer tillräckligt med nederbörd för att göra någon skillnad.

Totalt pågår 857 skogsbränder i Kanada
BBC
Röken väntas bli värre under fredagen
Washington Post  · Ofta betalvägg
Himlen är orange i New York och Chicago
tv · CNN
Luften i Toronto nådde nästan 400 av 500 på skalan av dålig luftkvalitet
NY Times  · Ofta betalvägg
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