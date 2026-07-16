Över 800 skogsbränder rasar i Kanada. 23 av dem ska ha blossat upp under dagen, rapporterar BBC.

Brandröken innebär kraftigt försämrad luftkvalitet, inte bara i Kanada, utan även långt ner i USA. I delstater som Michigan och Minnesota klassas luften som farlig att andas, och boende i området uppmanas att stanna inomhus.

Majoriteten av bränderna brinner okontrollerat. Under de kommande dagarna väntas åska och regnväder, men det är osannolikt att det kommer tillräckligt med nederbörd för att göra någon skillnad.