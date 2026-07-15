Dramatiska bilder från Kanada – tåg fastnade i skogsbrand

Tågpersonalen: ”Nu är vi omringade av eld”

Ett frakttåg i Kanada fastnade under måndagen mitt i en skogsbrand, rapporterar BBC.

Videoklipp från inne i förarhytten visar hur två personer tittar ut mot den förödande eldsvådan utanför.

– Det här börjar bli lite läskigt. Nu får ni skynda er, vi är omringade av elden, säger personen som filmar.

Hela personalen ombord på tåget överlevde och kunde ta sig därifrån. Järnvägsbolaget CN Rails uppger att man stängt av all verksamhet i området och att anställda har flyttats därifrån.

Temperaturerna i Ottawa och Toronto väntas nå 38 grader i veckan.