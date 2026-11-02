Brev med pulver hittat i fängelse – polis på plats
Polisen är på plats vid Fosieanstalten i Malmö efter att ett brev med ett okänt pulver hittats i posthanteringen, rapporterar SVT Skåne.
Brevet ska nu skickas på analys.
Verksamheten påverkas inte, eftersom posten tas emot i en separat byggnad, enligt TT.
bakgrund
Anstalten Fosie
Wikipedia (sv)
Fosie är en kriminalvårdsanstalt av säkerhetsklass 2 belägen i stadsdelen Fosie, söder om Malmö. Anläggningen byggdes 1986 och har idag 173 slutna platser. 1998 tillkom fem avdelningar för särskilt resurskrävande intagna (SRI) och 2004 byggdes anstalten ut med det som idag kallas paviljongen. 2006 gjordes en SRI-avdelning om för att kunna ta emot intagna för läkemedelsassisterad behandling (LAB). År 2023 färdigställdes 72 nya platser i en modulbyggnad.
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