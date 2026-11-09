Brittiska stjärnan Raye till Sverige igen – nästa sommar
Den brittiska stjärnan Raye kommer tillbaka till Sverige nästa sommar, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.
Det blir en utomhuskonsert på Sjöhistoriska i Stockholm den 16 juni. I februari, när hon var här senast, spelade hon på Avicii Arena.
Raye fick stor uppmärksamhet när låten ”Where is my husband” släpptes tidigare i år. Kort efter släppte hon albumet ”This music may contain hope”.
Raye (sångare)
Wikipedia (sv)
Rachel Agatha Keen, professionellt känd som Raye, född 24 oktober 1997 i Tooting i Wandsworth i London, är en brittisk sångerska, låtskrivare och musikproducent. Efter att ha fått uppmärksamhet som gästartist och låtskrivare under 2010-talet fick hon sitt breda genombrott som soloartist efter att ha lämnat sitt skivbolag och blivit oberoende artist. Hennes debutalbum My 21st Century Blues (2023) mottogs väl bland musikkritiker, och singeln ”Escapism” blev hennes första listetta i Storbritannien. Raye har även skrivit låtar åt artister som Beyoncé och Charli XCX, och har belönats med flera utmärkelser, däribland sju Brit Awards (fram till 2026). Raye uppträder ofta barfota på scen.
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