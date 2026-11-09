Den brittiska stjärnan Raye kommer tillbaka till Sverige nästa sommar, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Det blir en utomhuskonsert på Sjöhistoriska i Stockholm den 16 juni. I februari, när hon var här senast, spelade hon på Avicii Arena.

Raye fick stor uppmärksamhet när låten ”Where is my husband” släpptes tidigare i år. Kort efter släppte hon albumet ”This music may contain hope”.