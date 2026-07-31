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Ekonomi

Brödernas strid om miljardarvet efter Ray-Ban-kungen sliter familjen itu

First lady Melania Trump tries on a pair of Ray-Ban Meta sunglasses. (Jacquelyn Martin /AP/TT)

Bakom Ray-Bans AI-glasögon och ett av Europas största företagsimperier rasar en bitter familjestrid. Efter glasögonkungen Leonardo Del Vecchios död har arvingarna till en förmögenh…

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Bloomberg

Italian Family Clashes Over $46 Billion Ray-Ban Fortune

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