Brödernas strid om miljardarvet efter Ray-Ban-kungen sliter familjen itu
Bakom Ray-Bans AI-glasögon och ett av Europas största företagsimperier rasar en bitter familjestrid. Efter glasögonkungen Leonardo Del Vecchios död har arvingarna till en förmögenh…
Bloomberg
Italian Family Clashes Over $46 Billion Ray-Ban Fortune
Discord among the heirs of EssilorLuxottica founde…
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