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Bröstcancerläger sålde slut på timmar: ”Som Coachella”

On the last night of Camp Breastie, women dressed up for a dance party called Breastival. (Adrianna Newell/The New York Times)

Bröstcancerlägret Camp Breastie i Pennsylvania har blivit så populärt att årets biljetter sålde slut på mindre än två timmar, skriver The New York Times. Lägret samlar 500 kvinnor…

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The New York Times

At This Camp, Everyone Knows What It Means to Have Breast Cancer

The annual, four-day retreat in Pennsylvania, atte…

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