Bröstcancerläger sålde slut på timmar: ”Som Coachella”
Bröstcancerlägret Camp Breastie i Pennsylvania har blivit så populärt att årets biljetter sålde slut på mindre än två timmar, skriver The New York Times. Lägret samlar 500 kvinnor…
The New York Times
At This Camp, Everyone Knows What It Means to Have Breast Cancer
The annual, four-day retreat in Pennsylvania, atte…
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