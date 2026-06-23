BTS-stalker ringde på dörrklockan 133 gånger

En brasiliansk kvinna har dömts till ett års fängelse efter att ha förföljt den sydkoreanska BTS-stjärnan Jungkook, rapporterar Korea Times. Hon riskerar dessutom att utvisas.

Mellan 7 december och 28 december förra året dök hon upp utanför 28-åringens hem 22 gånger. Vid ett tillfälle ringde hon på dörrklockan 133 gånger och vid andra tillfällen försökte hon lämna kärleksbrev och fotografier på Jungkooks trappa.

Åklagaren ville se ett längre straff men domstolen menar att kvinnans avsikt inte har varit att skada Jungkook, något som ses som förmildrande.