BTS-stalker ringde på dörrklockan 133 gånger
En brasiliansk kvinna har dömts till ett års fängelse efter att ha förföljt den sydkoreanska BTS-stjärnan Jungkook, rapporterar Korea Times. Hon riskerar dessutom att utvisas.
Mellan 7 december och 28 december förra året dök hon upp utanför 28-åringens hem 22 gånger. Vid ett tillfälle ringde hon på dörrklockan 133 gånger och vid andra tillfällen försökte hon lämna kärleksbrev och fotografier på Jungkooks trappa.
Åklagaren ville se ett längre straff men domstolen menar att kvinnans avsikt inte har varit att skada Jungkook, något som ses som förmildrande.
bakgrund
Jungkook
Wikipedia (sv)
Jeon Jungkook (koreanska: 전정국), född 1 september 1997, även känd som Jungkook, är en sydkoreansk sångare och låtskrivare. Han är bland annat sångare och den yngsta medlemmen i det sydkoreanska pojkbandet BTS. Jungkook har släppt fem sololåtar, varav tre med BTS: "Begin" (2016), "Euphoria" (2018) och "My time" (2020), som alla har listats på Sydkoreas Gaon Digital Chart. Han sjöng också på soundtracket till den BTS-baserade webtoonen 7Fates:Chakho med titeln "Stay Alive". I juni 2022 var han med på singeln "Left and Right" av den amerikanska artisten Charlie Puth, som nådde nummer 22 på US Billboard Hot 100 som högst.
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