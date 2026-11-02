Ilijana Jotova blir ny president i Bulgarien. Hon blir därmed den första folkvalda kvinnliga presidenten i landet, rapporterar Reuters.

Under den andra valomgången fick Jotova omkring 58 procent av rösterna, medan motståndaren Andrej Gjurov landade på cirka 39 procent.

Valet i Bulgarien har präglats av ett lågt valdeltagande. I den första omgången den 25 oktober fick ingen av kandidaterna en majoritet, skriver AFP. 23 procent av de röstberättigade deltog i första omgången och 27 procent i den andra.

Jotova förespråkar ett närmare samarbete med Ryssland och mindre militärt stöd till Ukraina.