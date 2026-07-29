Buss kraschade in i träd i Lund – flera skadade

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En stadsbuss har kraschat in i ett träd vid bantorget i centrala Lund, skriver Sydsvenskan. Flera ambulanser är på plats och många uppges vara skadade. Minst en person har förts till sjukhus men det finns inga uppgifter om att någon är allvarligt skadad.

Omständigheterna kring olyckan är oklara.

– Det är en buss som har skenat och kört in i ett träd, säger Anders Liljeberg, larm- och ledningsbefäl på räddningstjänsten, till SVT Nyheter Skåne.

Det är oklart hur många som är skadade, men enligt en första bedömning handlar det om fem till tio personer. Flera av dem är i chock, säger Anders Liljeberg.

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