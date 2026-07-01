Buss med 27 personer har vält i Varnhem
En buss har vält och ligger på sidan i diket vid ett vägbygge utanför Varnhem, mellan Skara och Skövde. Det rapporterar P4 Skaraborg.
Enligt tidiga medieuppgifter skulle ett 50-tal personer ska ha befunnit sig på bussen men enligt räddningstjänsten var det 27 personer. Alla är ute ur bussen och ingen behövde föras till sjukhus.
Vägen är avstängd i båda riktningar.
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