Buss med 27 personer har vält i Varnhem

En buss har vält och ligger på sidan i diket vid ett vägbygge utanför Varnhem, mellan Skara och Skövde. Det rapporterar P4 Skaraborg.

Enligt tidiga medieuppgifter skulle ett 50-tal personer ska ha befunnit sig på bussen men enligt räddningstjänsten var det 27 personer. Alla är ute ur bussen och ingen behövde föras till sjukhus.

Vägen är avstängd i båda riktningar.