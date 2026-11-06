Polis och räddningspersonal på plats efter en bussolycka i Lent, Frankrike.

Två unga personer har dött i en bussolycka i östra Frankrike, rapporterar AFP. Det handlar om en minderårig och en ung vuxen. Tidigare förekom uppgifter om att det handlade om två barn.

Ytterligare 16 personer har skadats, varav tre personer befinner sig i kritiskt tillstånd. Ombord på bussen fanns 43 passagerare, varav 15 minderåriga på väg till skolan.

Bussen körde av vägen och in i ett träd, säger Lents borgmästare Yves Cristin.

Regionen Ain har aktiverat en större krissamordning och Frankrikes transportminister Philippe Tabarot är på väg till platsen, skriver han i ett inlägg på X.