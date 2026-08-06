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Fyra personer har förts till sjukhus efter en bussolycka norr om Helsingborg. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Bussolycka i Skåne – fyra personer till sjukhus

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Fyra personer har förts till sjukhus efter en bussolycka norr om Helsingborg på torsdagsförmiddagen, rapporterar Expressen. Enligt räddningstjänsten rör det sig inte om några kritiska skador.

Bussen ska ha kört ner i ett dike och sedan upp på vägen igen.

– Det finns uppgifter om att den körde på ett rådjur, säger Tobias Aldgård, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till TV4.

Framrutan ska ha spräckts
Expressen
”Håller på att inventera skadorna”
www.tv4.se
Ska ha varit totalt 15 personer ombord på bussen
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