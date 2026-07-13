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Inrikes

Bussolycka i Stenungsund – nio till sjukhus

Av Joel Malmén
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Nio personer har förts till sjukhus efter en bussolycka på E6 i Stenungsund, skriver TT.

– Såvitt jag förstår hade bussen stannat vid sidan av vägen när den blev påkörd av en lastbil, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

Minst två personer är allvarligt skadade. Lastbilschauffören greps och misstänks för grov vårdslöshet i trafik.

Skedde vid 18.45
TT
Trafiken fick ledas om
Sveriges Television
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