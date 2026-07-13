Butiksanställd skadad under rån – man gripen

En anställd i en butik på Södermalm i Stockholm blev under natten mot måndag knivhuggen i samband med ett rån, skriver polisen på sin sajt. Personen försökte stoppa rånet när gärningsmannen drog kniv.

Den skadade personen fördes med ambulans till sjukhus. Gärningsmannen kunde senare gripas, med hjälp av övervakningsbilder och vittnesuppgifter.

– Det var en väldigt bra insats, väldigt offensiv. Ett skolboksexempel på hur det ska genomföras, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen Stockholm.