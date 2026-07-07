Byggnad riskerar att rasa i centrala New York

Räddningstjänsten är på plats med anledning av larmet.

En stor byggnad i centrala New York riskerar att kollapsa, vilket har lett till en stor insats på Manhattan under morgonen lokal tid, rapporterar New York Times.

Räddningstjänsten fick flera larm om att tegelstenar föll från byggnaden vid 08-tiden, mitt under rusningstid.

Byggnaden har tidigare varit huvudkontor för läkemedelsjätten Pfizer men görs nu om till ett gigantiskt bostadskomplex med över 1 600 lägenheter. Arkitekterna bakom projektet kallar bostadskomplexet för det största i New York hittills.