Den jämtländska kyrkbyn Föllinge tyngs av sorg och oro efter fredagens misstänkta mord. En kvinna som blev vittne till händelsen har legat sömnlös under natten.

– I går kväll hörde vi skrik utanför. Vi trodde först att det var lekande barn, säger hon till Östersunds-Posten.

Polisen larmades vid 17-tiden. En man i 30-årsåldern hittades död på platsen. En jämnårig bekant till honom har anhållits misstänkt för mord.

Prästen Thomas Svedlund berättar för SVT Nyheter Jämtland om en för honom ny situation.

– I det här fallet är det en ganska liten by där en person som är mycket välkänd misstänks ha blivit mördad. Det sätter allting på en annan nivå, säger han.