Byn i chock: ”Trodde först att det var lekande barn”
Den jämtländska kyrkbyn Föllinge tyngs av sorg och oro efter fredagens misstänkta mord. En kvinna som blev vittne till händelsen har legat sömnlös under natten.
– I går kväll hörde vi skrik utanför. Vi trodde först att det var lekande barn, säger hon till Östersunds-Posten.
Polisen larmades vid 17-tiden. En man i 30-årsåldern hittades död på platsen. En jämnårig bekant till honom har anhållits misstänkt för mord.
Prästen Thomas Svedlund berättar för SVT Nyheter Jämtland om en för honom ny situation.
– I det här fallet är det en ganska liten by där en person som är mycket välkänd misstänks ha blivit mördad. Det sätter allting på en annan nivå, säger han.