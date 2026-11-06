En gripen efter grovt våldsbrott i Krokom
En person har gripits efter ett grovt våldsbrott på en ort i jämtländska Krokoms kommun, meddelar polisen på sin hemsida.
– Det inkom under sen eftermiddag information om en skadad person, säger polisens presstalesperson Marie Andersson till TT och fortsätter:
– Vi kommer hålla förhör med honom och vi håller också förhör med personer som eventuellt gjort iakttagelser av händelsen.
Polisen larmades vid 17-tiden under fredagen.
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