En person har gripits efter ett grovt våldsbrott på en ort i jämtländska Krokoms kommun, meddelar polisen på sin hemsida.

– Det inkom under sen eftermiddag information om en skadad person, säger polisens presstalesperson Marie Andersson till TT och fortsätter:

– Vi kommer hålla förhör med honom och vi håller också förhör med personer som eventuellt gjort iakttagelser av händelsen.

Polisen larmades vid 17-tiden under fredagen.