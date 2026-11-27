(Christine Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) i slutet av november.

Elisabeth Thand Ringqvist vill inte att en eventuell alliansregering ska ha ett firekt samarbete med SD – det ska endast ske genom arbetet i riksdagens utskott.

Är C-ledarens drömväg fullt möjlig – eller en orealistisk dröm?

Åsikterna går isär.