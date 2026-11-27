Röster om • Omni förklarar
C-ledaren vill inte förhandla med SD – hur kan det gå till?
Elisabeth Thand Ringqvist vill inte att en eventuell alliansregering ska ha ett firekt samarbete med SD – det ska endast ske genom arbetet i riksdagens utskott.
Är C-ledarens drömväg fullt möjlig – eller en orealistisk dröm?
Åsikterna går isär.
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