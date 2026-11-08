C-svaret: Vill se helheten – vi inväntar totalpaketen
C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist avvaktar med att kommentera Magdalena Anderssons (S) regeringsförslag.
”Vi vill se helheten och avvaktar därför med att kommentera enskilda delar tills vi har tagit del av båda totalpaketen”‚ skriver hon på X.
Andersson meddelade på en pressträff på söndagen att hon nobbar Vänsterpartiet och i stället vill bilda regering med MP och C.
Fredagens turer
• SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
• Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
• M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
• Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
• S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.