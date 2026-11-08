C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist avvaktar med att kommentera Magdalena Anderssons (S) regeringsförslag.

”Vi vill se helheten och avvaktar därför med att kommentera enskilda delar tills vi har tagit del av båda totalpaketen”‚ skriver hon på X.

Andersson meddelade på en pressträff på söndagen att hon nobbar Vänsterpartiet och i stället vill bilda regering med MP och C.