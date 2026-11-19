Carina Bergfeldt är snart aktuell som SVT:s julvärd.

SVT-profilen Carina Bergfeldt anmäler SVT till Granskningsnämnden för en artikel där hennes adhd-serie kritiseras. Det rapporterar Aftonbladet.

I artikeln från Kulturnyheterna beskrivs hennes serie ”Alla mina bokstäver” som ”medicinreklam”. Journalisten Katarina Bjärvall intervjuas och framför åsikten att serien är partisk och ”viktar över för läkemedelsbolagens perspektiv”.

Bergfeldt skriver att hennes anmälan gäller Kulturnyheternas journalistiska hantering av kritiken:

”Hur anklagelser om ’medicinreklam’, partiskhet och jäv presenterades, hur ett myndighetsbeslut återgavs och sattes i ett sammanhang samt hur relevanta motbilder och ett bemötande som redaktionen redan hade inhämtat hanterades”, skriver hon i anmälan.

I ett svar skriver SVT:s presschef Camilla Hagert:

”Carina Bergfeldt kan precis som alla andra anmäla SVT:s publiceringar. Nu är det upp till Granskningsnämnden att pröva ärendet.”