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Tucker Carlson ser skeptisk ut under ett möte med Donald Trump i Vita huset den 9 januari i år. (Alex Brandon /AP/TT)
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Carlson lägger fram vision – stärker tes om tredje parti

Av Marcus Lindén
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Den amerikanske högerprofilen Tucker Carlson har släppt ett manifest där han listar tio visioner för USA:s framtid. Det spär på ryktena om att den tidigare Fox-kändisen ska ställa upp i presidentvalet 2028 med ett tredje parti, rapporterar Axios.

I sin ringhörna har Carlson en fraktion av Magarörelsen som har vänt sig emot Donald Trump. Utbrytargruppen anser att Trump har övergivit sin ”America first”-strategi genom kriget i Mellanöstern och hanterat Epsteinfilerna och Israel dåligt.

Politiksajten beskriver det som att 57-årige Carlson har blivit det intellektuella navet i utbrytargruppen. Vita huset beskriver det i stället som att det är en ”pinsam samling av mestadels gnälliga kappvändare som kraftigt överskattar sitt inflytande och sin betydelse”.

I gruppen finns även Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie och Joe Kent
www.axios.com
Gruppen hade ett möte i helgen: ”Rörelsen har börjat”
www.politico.com
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