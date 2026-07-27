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Carly Simon, arkivbild från 2017. (Charles Sykes /AP/TT)
Nöje & kultur

Carly Simon behandlas för parkinson och hudcancer

Av Patrik Dahlin
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Sångaren och låtskrivaren Carly Simon behandlas för hudcancer och Parkinsons sjukdom, uppger hon för People.

I ett uttalande skriver hon att det tagit tid att förstå Parkinsons-diagnosen, och att den ser olika ut för alla.

”Vissa dagar är jag så trött att jag inte får igång dagen alls. Andra dagar ger det mig lite mer utrymme att röra mig, tänka, arbeta och känna mig som mig själv.”

Hon försäkrar samtidigt sina fans om att hon inte har ”slutat leva eller arbeta”.

14 augusti släpper hon ett nytt album.

Läs hela uttalandet här
people.com
14 augusti släpper hon ett nytt album
AP  · Ofta betalvägg
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