Sedan Eurovision 1991, när Carola Häggkvist tog hem segern med ”Fångad av en stormvind”, så har kraftfulla fläktar ofta förknippats med hennes scenshow. Nu är de till salu, rapporterar P4 Stockholm.

Scenografen och rekvisitören Bo ”Masen” Larsson har haft fläktarna i sin ägo sedan 1991 men meddelar att det nu är dags att gå vidare.

– Jag fyller 70 nu i december så jag känner att jag vill lämna över till någon annan som kan ta över hela det här, säger han.

Larsson meddelar att han hoppas att Carola Häggkvist själv lyckas ropa hem fläktarna.