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Helsingborgs skyline. Roger Akelius. Arkivbild/Pressbild. (Shutterstock / Privat)
Dagens börs

Castellum säljer fastigheter för miljarder – aktien lyfter

Av Andreas Victorzon
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Fastighetsjätten Castellum säljer hela sitt bestånd i Skåne till Wihlborgs för drygt 13 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande. Planen är att 60 procent av pengarna ska gå tillbaka till aktieägarna.

Enligt vd:n Pål Ahlsén ger fastigheterna inte tillräckligt hög vinst.

Storägaren Roger Akelius välkomnar nyheten och berömmer Ahlsén, som Akelius själv kämpade för att inrätta som vd.

”Pål Ahlsén kan räkna, så jag förutsätter att kapitalet i första hand används för amortering. Därefter återköp av aktier eftersom det ger något mer än utdelning”, skriver fastighetsmiljardären i en kommentar till DI.

Castellums aktie stiger över 4 procent efter nyheten. Wihlborgs backar cirka 3 procent.

Roger Akelius: Så bör Castellum använda pengarna
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Fastigheterna finns i Lund, Helsingborg, Ängelholm och Burlöv
Direkt  · Ofta betalvägg
Beståndet har gett totalavkastning på 4,7 procent de senaste tio åren
pressmeddelande · mfn.se
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